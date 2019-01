Persoonlijke gegevens van Angela Merkel gehackt 05 januari 2019

De persoonlijke data van honderden Duitse politici, onder wie bondskanselier Angela Merkel, zijn openbaar gemaakt. Via een Twitteraccount werden persoonlijke gegevens en privédocumenten gepubliceerd - onder meer telefoonnummers en adressen, maar soms ook gevoeliger informatie zoals identiteits- en kredietkaartgegevens of de inhoud van brieven en onlinegesprekken. Volgens de overheid is geen gevoelige informatie van Merkel of de kanselarij verspreid.