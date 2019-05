Exclusief voor abonnees Persoon verzet zinnen met politiebezoek 31 mei 2019

Een nieuwe dag, een nieuwe irritatie voor Delfine Persoon in New York. Gisteren moest ze plots bloedtesten voor hepatitis B laten afnemen. Een overbodige bloedafname, meent Persoon. "Ik heb in België al medische testen afgelegd maar blijkbaar is het weer niet goed." Niets aan te doen - Persoon moest en zou meegaan naar een hospitaal. "Dat is met ons voeten spelen. De dokter kon net zo goed naar ons hotel komen, maar neen... Ik moet nu een uur op, een uur af en wie weet hoeveel uur dat ze me daar nog laten wachten."

