Persoon verdedigt wereldtitel in maart BOKSEN 09 januari 2019

00u00 0

Het contract moet nog getekend worden, maar de toezegging is er: op 9 maart bokst Delfine Persoon in Kortrijk tegen Melissa St. Vil, een 35-jarige Amerikaanse met Haïtiaanse roots. Persoon zal zo haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten voor de negende keer verdedigen. 'Little Miss Tyson' heeft 18 profkampen op haar cv staan, ze won er elf van. Dan oogt het rapport van Persoon toch indrukwekkender: 42 zeges in 43 kampen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN