Persoon bokst vandaag om droomkamp 09 maart 2019

00u00 0

D-Day voor Delfine Persoon (34). De WBC-kampioene bij de lichtgewichten bokst vandaag in Kortrijk tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil (35). Gisteren vond de weging van de twee titanen plaats. Voor Persoon is het de kamp van de waarheid. Zij kan haar titel bij de lichtgewichten voor de negende keer verlengen. Én een droomkamp tegen de Ierse Katie Taylor op 1 juni in Madison Square Garden afdwingen, met een beurs van 200.000 dollar. Het palmares spreekt vanavond alvast in het voordeel van Persoon: 42 overwinningen in 43 kampen tegenover de 11 zeges op 14 van St. Vil. (VDVJ/VH)