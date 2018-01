Personeelstekort in ziekenhuis leidt tot dodelijk slachtoffer 23 januari 2018

Een 46-jarige vrouw is in een Oostends ziekenhuis gestorven door personeelstekort, zo hebben gerechtsdeskundigen gisteren geoordeeld. De vrouw lag in 2008 op de recovery-afdeling van het Henri Serruysziekenhuis in Oostende, na een routineoperatie voor een klaplong. Ze stierf na een zuurstoftekort. Haar monitor stond 20 minuten uit. Hoe dat komt, is nog altijd niet duidelijk na negen jaar onderzoek. Volgens de deskundigen is er wél een oorzakelijk verband tussen het personeelstekort - die dag waren er maar twee in plaats van drie verpleegkundigen op de afdeling - en de feiten. De toenmalige directeur en de hoofdgeneesheer werden wel vrijgesproken. Volgens de rechter was er geen bewijs dat zij op de hoogte waren van het gebrek aan personeel. (SDVO)

