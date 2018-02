Personeelsproblemen bij Malinwa 03 februari 2018

KV Mechelen mist zondag al zeker Mera, De Witte en van Cleemput met blessures. Ook Vitas is onzeker. Vier verdedigers. Ook aanvallend zijn er moeilijkheden. Pedersen heeft last aan de nek en Beqiraj werd één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen STVV, terwijl Verdier niet voluit kon trainen. "Maar dat zijn voor mij geen excuses", zegt Van Wijk. "We hebben nog wel wat mogelijkheden - al mag er niet te veel meer gebeuren."

