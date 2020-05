Exclusief voor abonnees Personeelslid besmet: hele school gaat dicht 25 mei 2020

Een basisschool in het Limburgse Beringen moet preventief dicht, nadat een personeelslid positief getest heeft op Covid-19. Afgelopen maandag stond de betrokkene in de noodopvang van de kleuters, vrijdag werd een test afgenomen. Toen die positief bleek, werd meteen tot sluiting van stedelijke basisschool De Hoeksteen beslist en werden de ouders op de hoogte gebracht. De stad Beringen beklemtoont dat het om een preventieve maatregel gaat. Zodra er voldoende aanwijzingen zijn dat de school in veilige omstandigheden opnieuw de deuren kan openen, zal daarover verder gecommuniceerd worden. (DSS)