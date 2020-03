Exclusief voor abonnees Personeelsgebrek bij parket: onderzoeken duren langer 04 maart 2020

Het aantal kandidaten om parketmagistraat te worden, is te laag om de uitstroom op te vangen. Dat blijkt uit cijfers van de Hoge Raad voor Justitie en het College van Procureurs-Generaal. Parketmagistraten onderzoeken criminele feiten en brengen de verdachten voor de rechter. Door het personeelsgebrek zullen onderzoeken langer duren, klinkt het. Vorig jaar was er voor een vijfde van de vacatures niet eens een kandidaat: 18 van de 88 plaatsen werden niet ingevuld. Het probleem is volgens de statistieken iets groter aan Franstalige kant. Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is zich naar eigen zeggen bewust van de situatie.

