Personeel van kmo's mag niet té goed worden

In ons land zijn werkgevers verplicht om elke voltijdse werknemer minstens twee opleidingsdagen te bieden. Toch heeft 9% nog nooit een opleiding gevolgd. Vooral kortgeschoolden en jonge vrouwelijke werknemers scoren slecht. Ook wie in een kmo werkt, krijgt minder vaak die kans. "In grotere bedrijven is het natuurlijk makkelijker om een vervanger te vinden voor een werknemer die een opleiding volgt. Het is dus vaak een praktisch probleem", zegt Sara De Gieter. Sommige kmo's zijn ook bang om eerst te investeren in een doorgedreven opleiding, en daarna die werknemer kwijt te spelen aan een grotere concurrent. Maar dat is geen reden om géén opleidingen aan te bieden, benadrukt de arbeidspsychologe, "want ze riskeren hun werknemers ook te verliezen als die gefrustreerd raken bij een gebrek aan bijscholing."

