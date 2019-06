Exclusief voor abonnees Personeel UGent moet maar 6 uur per dag werken 25 juni 2019

De Universiteit Gent heeft de werkdag van z'n personeel ingekort. Werknemers moeten sinds gisteren maar 6 uur per dag meer werken door de hitte. Als het takenpakket hen dat toelaat, mogen ze vanaf 7 uur al beginnen en om 13 uur naar huis gaan. De hitteregeling loopt tot donderdag. Alle werknemers van de UGent kregen gisteren een bericht over de maatregel, die geldt voor alle werknemers ongeacht de vakgroep, faculteit, afdeling of directie waar ze werken.