Personeel UGent mag niet meer vliegen naar 60 Europese steden 06 juni 2018

Personeel van de UGent dat een dienstreis wil maken naar Londen, Parijs of Amsterdam, kan die uitstap voortaan enkel nog boeken met de trein of bus. In totaal worden vluchten naar 60 Europese bestemmingen - steden die vanuit Gent in minder dan zes uur bereikbaar zijn met de trein - geschrapt. Bij 20 andere bestemmingen, met een maximale reistijd van 8 uur, kan het personeel wel nog voor een vliegreis kiezen, al wordt dat afgeraden. Het gaat dan om steden als Manchester of Zürich. Medewerkers van de Gentse unief stappen jaarlijks zowat 5.300 keer op het vliegtuig voor hun onderzoek of congressen. Zo'n 15% van de CO2-uitstoot van de UGent komt van dienstreizen. "Met deze maatregel willen we jaarlijks enkele honderden vluchten vermijden, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We hopen dat andere Vlaamse uniefs volgen", zegt milieucoördinatrice Riet Van de Velde.

