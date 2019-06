Exclusief voor abonnees Personeel ook rest van week thuis na cyberaanval 13 juni 2019

De zowat 1.000 werknemers van Asco Industries in Zaventem kunnen pas ten vroegste volgende maandag opnieuw aan de slag. De machines bij de vliegtuigonderdelenproducent liggen al sinds vrijdag stil, nadat hackers alle computers geblokkeerd hadden. Ze eisen losgeld in ruil voor het vrijgeven van de data. "We boeken vooruitgang, maar we zijn nog niet in staat om alle programma's en machines opnieuw op te starten", zegt hr-directeur Vicky Welvaert. "Daardoor kan het personeel nog niet aan de slag." Of het bedrijf overweegt om het losgeld te betalen, wil Welvaert niet kwijt. "We werken nog steeds met externe IT-specialisten aan een oplossing." Asco diende een klacht in bij de politie. De Federal Computer Crime Unit is met een onderzoek gestart. (RDK)

