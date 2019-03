Exclusief voor abonnees Personeel legt werk 24 uur neer 29 maart 2019

Bij de meeste Belgische Bekaert-vestigingen wordt vandaag niet gewerkt. Arbeiders en bedienden hebben als reactie op de aangekondigde herstructurering beslist om 24 uur lang het werk neer te leggen. De geplande ingrepen komen voor de meeste personeelsleden niet als een verrassing. CEO Matthew Taylor had al in de zomer van 2018 aangegeven dat een herstructurering in de Belgische vestigingen niet langer uit te sluiten viel. Toch zijn de bonden en werknemers verrast door de omvang. De bonden hekelen ook het feit dat Bekaert zijn volledige nettowinst over 2018 uitkeert aan de aandeelhouders, al ligt dat dividend van 0,7 euro per aandeel lager dan over 2017 (1,1 euro). (FrD)