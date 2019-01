Personeel Britse royals "We geven huwelijk Harry en Meghan vijf jaar" 17 januari 2019

Het huwelijk tussen prins Harry (34) en Meghan Markle (37) is volgens het personeel van de Britse royals geen lang leven beschoren. "Ik geef hen vijf jaar", zegt één van hun medewerkers in The Daily Telegraph. Begin deze week raakte bekend dat de vrouwelijke bodyguard van Meghan er de brui aan geeft. De voorbije maanden stapten al heel wat prominente leden van haar hofhouding op. De voormalige Amerikaanse actrice heeft er inmiddels de bijnaam 'Duchess Difficult' (Hertogin Veeleisend) aan overgehouden. Eerder verklaarde Melissa Touabti - de persoonlijke assistente van Markle die na zes maanden dienst haar ontslag gaf - dat ze "veel moest verdragen".