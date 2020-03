Exclusief voor abonnees Personeel Blokker sluit acties niet uit 04 maart 2020

Na een ontmoeting met de nieuwe eigenaar van de Blokker-winkels in België blijft er ongerustheid bij het personeel over de toekomst van de keten. Spontane acties zijn de komende dagen dan ook niet uit te sluiten, waarschuwt de socialistische vakbond. De 123 winkels en hun 670 personeelsleden worden door de Nederlandse ondernemer Dirk Bron overgenomen. Die wil ze omvormen tot discounters onder het merk Mega World. Er werd een jaar werkzekerheid beloofd. Maandag zaten de vakbonden met Bron samen. "Maar een geruststellend gevoel hebben we daar niet aan overgehouden", zegt Inge De Beul van de socialistische bediendebond BBTK. De nieuwe eigenaar bleef erg vaag over de toekomstplannen. "Over een businessplan kregen we niets te horen. Enkel dat hij wil verkopen, verkopen en verkopen. Dit is een man die niet weet in welk verhaal hij is gestapt. Het is geen zakenman, maar een avonturier." De vakbondsvrouw vreest op termijn voor een faling. "Ik denk persoonlijk dat dit verhaal niet lang zal duren."

