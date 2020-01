Exclusief voor abonnees Perisic (Bayern) op bezoek, Mitrovic hervat 06 januari 2020

Hij oogt nog steeds dezelfde. En aan zijn zelfingenomenheid is al zeker niets veranderd. Ivan Perisic kwam eens even piepen op de training van Club. De Kroaat die van 2010 tot 2014 bij blauw-zwart speelde en dezer dagen door Inter wordt verhuurd aan Bayern München, praatte wat bij met zijn landgenoot Matej Mitrovic. De centrale verdediger van Club hervatte gisteren overigens deels met de groep, na bijna een jaar met een enkelletsel te hebben gesukkeld. Tijdens de vorige winterstage in Doha moest hij nog vroegtijdig terug naar België, omdat er een barst in zijn enkel zat. Mitrovic kwam dat seizoen niet meer in actie. Sinds de zomer speelde hij negen wedstrijden , maar nadien kreeg hij opnieuw last van de enkel. Een stressfractuur dit keer. Bedoeling is dat hij op stage afwisselend met de groep zal trainen en een individueel programma gaat volgen.

