Performance manager: "Snel genoeg om internationaal mee te doen" 01 juli 2019

Kristof De Kegel is performance manager bij Corendon-Circus en werkte daarvoor al twee jaar samen met Merlier bij Veranda's Willems-Crelan. Hij kent zijn cijfers en kan dus perfect inschatten waar de limieten van de nieuwe kampioen liggen. "Merlier is de snelste renner van België", zegt De Kegel. "Zijn piekvermogen ligt heel hoog. Zijn sprintvermogen is goed genoeg om internationaal mee te doen, maar zijn algemene niveau moet nog omhoog. De pure snelheid heeft hij, maar hij moet ook fris aan een sprint kunnen beginnen na een lastige wedstrijd. Het goeie nieuws is dat je daaraan kan werken, bijvoorbeeld door hem een paar rittenkoersen van een week te laten rijden. Ik geloof dat Kuurne-Brussel-Kuurne en Dwars door Vlaanderen ook binnen zijn mogelijkheden liggen, mits de juiste voorbereiding. Zijn hart ligt bij de cross en van mij mag hij zeker blijven crossen, want daar haalt hij zijn explosiviteit vandaan, maar met zijn kwaliteiten zou het goed zijn om meer in zijn wegcarrière te investeren. 25 crossen gecombineerd met een gericht voorjaarsprogramma is ideaal: we zijn nu al volop bezig met die planning." (BA)

