Perfecte student verkoopt xtc aan agent 06 april 2018

Een 23-jarige Parijzenaar kwam gisteren speciaal vanuit de Lichtstad afgezakt naar de Brugse strafrechtbank. Met het schaamrood op de wangen, want de feiten die Jules G. pleegde, zijn niet fraai. Op het Ostend Beach Festival vorig jaar was hij in het bezit van ketamine, cocaïne en xtc-pillen. Hij raakte aan de praat met een mogelijke klant, maar had niet door dat het om een agent in burger ging. Zodra de 95 pillen getoond werden, werd G. tegen de grond gewerkt en gearresteerd. "Van malchance gesproken", sneerde de procureur. Ze vroeg voor hem 9 maanden cel. Volgens zijn advocaat was de arrestatie van G. een drama voor zijn familie. "Zij kennen hem als een voorbeeldige student in Brussel. Hij loopt nu stage bij het modehuis van Jean-Paul Gaultier. Hij heeft een mooie toekomst." Ze vroeg de feiten af te doen als een jeugdzonde en hem de opschorting te geven. (JHM)

