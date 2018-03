Perfécte plaats om te bellen 27 maart 2018

Wie deze man opbelt, of met welke boodschap: we hebben er het raden naar. Maar door de etalage op de achtergrond lijkt het wel alsof hij een gesprek aanknoopt met de gsm'ende vrouw. Tenzij zij hem gewoon de inspiratie gaf voor een lieftallig telefoontje met zijn echtgenote, natuurlijk. Fotograaf Henk Deleu legde de afgelopen jaren wel meer grappige toevalligheden vast. Die worden nu tentoongesteld in Wevelgem.

