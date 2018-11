Perfecte generale repetitie 4-0-zege tegen Engeland 27 november 2018

De Red Lions arriveerden zaterdag in Bhubaneswar en maakten gisteren kennis met het vernieuwde Kalinga Stadium. In een oefenduel van drie keer vijftien minuten overtuigden de spelers van bondscoach Shane McLeod met 4-0-winst tegen Engeland. Via Loïck Luypaert, Tom Boon en Alexander Hendrickx vielen de eerste drie doelpunten telkens na strafcorner. Aan het einde van de oefenmatch maakte Boon er nog 4-0 van. (WWT)