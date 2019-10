Exclusief voor abonnees Perfecte donor gevonden voor Cercle-doelman Van Damme Wereldwijde zoektocht loont 10 oktober 2019

Goed nieuws voor Miguel Van Damme (26): de keeper van Cercle Brugge heeft een geschikte donor gevonden voor een beenmergtransplantatie. Begin juni stelden de dokters voor de tweede keer leukemie vast. Na een wereldwijde zoektocht is er nu licht aan het einde van de tunnel. "De maand na de transplantatie is cruciaal. Al is er goede hoop. De ambitie is om zeker terug te keren als voetballer", zegt Miguel. Het ziet er alvast gunstig uit, aangezien het gaat om een '10/10- match', wat synoniem staat voor de best mogelijke donor. "Al is dat geen absolute garantie", vertelt Van Damme vanuit het ziekenhuis. "Woensdag onderga ik de transplantatie. Dat duurt op zich maar een kwartiertje, maar de weken erna zijn cruciaal. De voortekenen zijn goed, maar het risico bestaat nog steeds dat mijn lichaam de lichaamsvreemde cellen afstoot. We blijven dus voorzichtig, maar wel hoopvol." Wie zijn donor is, blijft ook voor Miguel geheim. (MMB)

