Perfect viertalige juriste met focus op Europa

Inge Bernaerts 07 april 2020

Inge Bernaerts is een voorlopig onbekende naam in deze coronacrisis. In 1995 studeert de Vlaamse af als juriste aan de KU Leuven. Later behaalt ze een master in Europees recht aan de 'Universität des Saarlandes' in Duitsland. Ze is perfect viertalig en richt zich in haar loopbaan vooral op Europa. Acht jaar lang houdt ze seminaries over Europees recht, in 2003 gaat ze voor de Europese Commissie werken waar ze tot 2010 lid is van het Directoraat-generaal Concurrentie, verantwoordelijk voor het concurrentiebeleid binnen de EU. Later wordt ze benoemd tot afdelingshoofd bij het Directoraat-generaal Energie. Bernaerts was tot eind vorig jaar kabinetschef van EU-commissaris Marianne Thyssen. (FT)

