Peres tekent dan toch voor vier seizoenen bij Club 02 juli 2018

Nadat hij eerder zonder contract was teruggereisd naar Brazilië, zette Luan Peres dan toch zijn handtekening onder een verbintenis voor vier seizoenen bij Club Brugge. De linksachter wordt gezien als alternatief voor Stefano Denswil, wiens vertrek evenwel nog allesbehalve vaststaat. Anders dan bij Limbombe en Diaby is de interesse voor de Nederlander op dit moment gering. Peres legde vorige week een geslaagde medische test af in Brugge, maar kon zich niet vinden in het voorstel van Club. De transfer leek definitief van de baan, totdat Peres enkele dagen geleden terugkwam op zijn stappen en alsnog voor de Bruggelingen koos. De 23-jarige Braziliaan werd afgelopen seizoen door Ituano uitgeleend aan eersteklasser Fluminense, waar hij als vaste waarde 36 keer in actie kwam. De linksbenige verdediger kan zowel centraal als op de flank uitgespeeld worden en zou goed moeten aarden in het systeem met drie verdedigers van Club. Luan Peres Petroni, zo heet de Braziliaan voluit, sluit eerstdaags aan op stage in Garderen. (TTV)

