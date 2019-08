Exclusief voor abonnees Peres (Club) tot eind 2020 bij Santos 05 augustus 2019

Exit Luan Peres (25) bij Club Brugge. De Braziliaan gaat in eigen land voor anderhalf seizoen op huurbasis aan de slag bij FC Santos. De linksachter kwam vorige zomer naar blauw-zwart, maar kon nooit overtuigen. Club geloofde voor de aanvang van dit seizoen nog in de kwaliteiten van Peres, maar die speelde opnieuw een slechte voorbereiding. De speler zelf wil ook aan spelen toekomen. Afwachten of we Peres na 2020 nog terugzien op Olympia. (TTV)