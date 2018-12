Peres (Club) mag alweer vertrekken 10 december 2018

00u00 0

De 24-jarige Luan Peres mag Club Brugge in de winterstop alweer verlaten. Blauw-zwart gaat samen met de overbodige Braziliaan, die pas deze zomer arriveerde, op zoek naar een oplossing. Peres kwam in juli over van het Braziliaanse Ituano in ruil voor 500.000 euro. Hij moest als back-up de concurrentie aangaan met Denswil, maar dat lukte allesbehalve. Sedert hij in het bekerduel in Deinze door de mand viel, kwam hij niet meer aan spelen toe. Nog in Brugge is men op zoek naar een oplossing voor Ivan Tomecak. De Kroaat traint apart of met de B-kern en moet in de winterstop elders onderdak vinden. (TT)