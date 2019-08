Exclusief voor abonnees Perbet valt in, mist penalty, maar scoort toch zijn 110de treffer 12 augustus 2019

00u00 0

Perbet heeft voor de zoveelste keer zijn status van beslissende joker waargemaakt. De Fransman werd door Belhocine ingebracht in de 79ste minuut. Hij trapte een strafschop binnen bereik van Bolat, maar maakte alles goed door in het slot toch de winninggoal te maken. Zijn 110de doelpunt in onze competitie. Van de actieve spelers doet enkel Vossen beter. "Ik was nog niet aan de bal geweest, toen Fall die penalty afdwong", aldus 'Perbut'. "Ik aarzelde niet om mijn verantwoordelijk te nemen, maar Bolat reageerde beter dan ik trapte. Ik heb echter ervaring genoeg om me daar onmiddellijk overheen te zetten. Ik ben geconcentreerd blijven loeren op een tweede kans. Die kwam er toen Bolat de bal loste. Een mooi doelpunt was het niet, maar ik stond wel op de goede plaats."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Bolat

sport

sportdiscipline

voetbal

Perbet

Belhocine