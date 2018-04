Perbet sputtert, De Boeck moppert 30 april 2018

Drie minuten ver waren we. Teddy Chevalier bracht aan, Stijn De Smet kopte tegen de dwarslat en vanaf twee meter duwde Jérémy Perbet (33) de bal nog over het doel. Dat kan iedereen overkomen, maar normaal nooit een goalgetter als Perbet, zijn machine is stilgevallen op 99 doelpunten in de Pro League. De rest van de wedstrijd was de Fransman ongelukkig in zijn acties; zijn vervanging was een verlossing. Op de vraag of hij een probleem heeft met zijn sputterende spits, reageerde Glen De Boeck scherp: "Het is niet mijn probleem, het is vooral zijn probleem. Hoe het komt, weet ik niet, maar ik ben absoluut niet tevreden. Perbet is niet scherp. Daar zullen wij deze week over praten." De Fransman lijkt steeds meer geïsoleerd te geraken bij KVK. Bij de babbeltjes voor aanvang van de training zie je hem niet bij het Franstalige groepje - Chevalier, Ouali, Lepoint, Verboom en Bruzzese - maar eerder bij de 'Balkanboys'. Er resten Perbet nog vier wedstrijden in de play-offs om zijn 100ste goal te maken - maar hoeveel speeltijd krijgt hij nog? En nog een vraag: wat moet eigenaar Club Brugge, waar de Fransman nog een jaar onder contract ligt, straks met hem aanvangen? (ESK)

