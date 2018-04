Perbet koortsachtig op zoek naar nummer 100 16 april 2018

Het zit er al even aan te komen, maar het duurt langer dan je van doelpuntenmachine Jérémy Perbet mag verwachten: op naar de honderd doelpunten in de Jupiler Pro League. Zaterdag duwde hij eindelijk de 99ste over de doellijn, de 100ste die wou er maar niet in. Dat moet dan maar morgen gebeuren zeker, bij de komst van OHL.

HLN