Peralta en Márquez stoppen bij Mexico 04 juli 2018

De Mexicaanse spelers Oribe Peralta (34) en Rafael Márquez (39) maakten na de WK-exit tegen Brazilië bekend te stoppen als international. Spits Peralta speelde 67 keer voor Mexico en trof 25 keer raak, maar zijn hoogtepunt beleefde hij met de olympische ploeg door met twee goals in de finale van de Spelen in Londen 2012 Brazilië te kloppen (2-1). Op dit WK in Rusland kwam Peralta alleen in de poulematch tegen Zweden op het einde in actie. Verdediger Márquez startte tegen Brazilië nog in de basis, maar zag zich bij de rust vervangen. In totaal speelde hij 147 interlands voor 'El Tri'. (BF)