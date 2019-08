Exclusief voor abonnees Pepperspray 08 augustus 2019

00u00 0

In het artikel 'Controleurs MIVB krijgen pepperspray' stond verkeerdelijk dat de controleurs vanaf september pepperspray mogen gebruiken. De behoefte is er wel degelijk bij de controleurs en het veiligheidspersoneel van de Brusselse vervoersmaatschappij. In september onderhandelen directie en bonden over de vraag of ze de spray in de toekomst al dan niet krijgen. Tot dan blijft alles bij het oude en werkt het personeel zonder pepperspray.