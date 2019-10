Exclusief voor abonnees Pepperspray tegen activisten die al op grond liggen 14 oktober 2019

Bij het klimaatprotest dat Extinction Rebellion zaterdag hield op het Paleizen- en Koningsplein in Brussel, zijn in totaal 435 mensen opgepakt. Er loopt ook een onderzoek naar minstens twee incidenten waarbij de politie mogelijk ten onrechte pepperspray gebruikte. Op een foto die onze fotograaf maakte en op beelden van VTM Nieuws is te zien hoe de politie de spray inzet tegen manifestanten die op de grond liggen en schijnbaar geen bedreiging vormen. Eén man was zelfs al geboeid. "Er zijn inderdaad aanwijzingen dat niet alles conform de regels is gebeurd", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Wat op die beelden te zien is, hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaardgebruik."

