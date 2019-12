Exclusief voor abonnees Pepperspray bij concert Dimitri Vegas & Like Mike 23 december 2019

41 aanwezigen op het uitverkochte 'Garden of Madness'-concert van dj-broers Dimitri Vegas & Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis zijn vrijdagavond door onbekenden bespoten met pepperspray. De concertgangers hadden last van tranende ogen en kregen ter plaatse verzorging van het Rode Kruis. Eén feestvierder moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

De onbekenden die pepperspray spoten, deden dat allicht om paniek te zaaien en zo portefeuilles en smartphones buit te maken.

De politie kon geen verdachten oppakken.

