Peperdure parking, maar toch kan vandaal rustig ruiten inslaan 11 februari 2019

Een vandaal heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag negen wagens beschadigd op het Brusselse Q-park Zuidstation, één van de duurste betaalparkings van het land. Bij de getroffen wagens - allemaal eigendom van verhuurbedrijven Sixt, Hertz en Avis - werden zij- of achterruiten ingeslagen. "Het kost minstens 37 euro per dag om hier te parkeren, maar camerabewaking is er amper", klinkt het bij de getroffen verhuurders. "Het is trouwens niet de eerste keer dat een vandaal hier ongestoord zijn gang kan gaan." Of de politie al een spoor heeft, is niet duidelijk. (KSN)