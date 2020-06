Exclusief voor abonnees Peperdure legerhelikopters mogen na 6 jaar nog amper de lucht in 25 juni 2020

De luchtmacht gaat noodgedwongen veel minder vliegen met vier dure helikopters van het type NH90 TTH. "Ze vragen te veel technische ondersteuning en de 10 à 15.000 euro per vlieguur is niet te verantwoorden tegenover de inzetbaarheid", klinkt het bij luchtmachtcommandant Frederik Vansina. De toestellen werden amper 6 jaar geleden geleverd en kostten een kleine 150 miljoen euro. Los van de kost zijn er ook problemen met het onderhoud en de inzetbaarheid van de heli's. "Ons leger is in verandering. We hebben te weinig personeel en moeten keuzes maken, dit is er één van", zegt Vansina. "Behalve het niet te verantwoorden kostenplaatje hebben we gewoon te weinig luchtvaarttechnici die de helikopters kunnen onderhouden." (CMG)

