Exclusief voor abonnees Peperdure BMW Iljo Keisse gestolen voor eigen deur 04 juni 2019

Deceuninck-Quick Step wielrenner Iljo Keisse (36) werd in de nacht van zondag op maandag het slachtoffer van autodiefstal. Dieven gingen ervandoor met zijn voor de deur geparkeerde BMW X5 M50d, een wagen met een prijskaartje van om en bij de 90.000 euro. Destelbergenaar Keisse deed gisterochtend een oproep op Twitter naar eventuele getuigen. "Volgens de politie gaat het om professionals", zegt hij. "Ik heb ook al reacties gehad van twee mensen die met hetzelfde model reden én ook bestolen zijn. Ze wonen niet in de buurt, maar het is wél markant."

