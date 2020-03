Exclusief voor abonnees Penthouse aan Côte d'Azur blijkt studio rechtzaak tegen steenrijke vlaamse vastgoedfamilie 09 maart 2020

00u00 0

Vandaag begint in de burgerlijke rechtbank opnieuw een proces tegen de steenrijke Vlaamse vastgoedfamilie Debucquoy. Twee dokters eisen hun geld terug nadat de twee penthouses die ze kochten aan de Côte d'Azur maar half zo groot blijken als beloofd. Eén van hen betaalde al een voorschot van 12.000 euro aan Twin Promotion, een vastgoedbedrijf dat in handen is van de familie Debucquoy. Ze sloot ook een lening af om de totale som van 420.000 euro te betalen voor het appartement van 75m2 met zonneterras in Saint-Paul-de-Vence. Haar vriendin koos voor een appartement van 85 vierkante meter en 30 vierkante meter zonneterras, ter waarde van 360.000 euro. Toen ze op plaatsbezoek gingen ontdekten de vrouwen dat hun beloofde 'penthouses' even groot als een studio waren. In de rechtbank eisen de twee vrouwen vandaag hun geld terug. Ze willen bovendien een schadevergoeding omdat ze zich bedrogen voelen door Twin Promotion. Tegen een ander vastgoedbedrijf van diezelfde familie, Creadomus, lopen gelijkaardige rechtszaken. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis