Pentagon: "China heeft beste wapens ter wereld" 17 januari 2019

China staat op het punt de meest geavanceerde wapensystemen ter wereld te ontwikkelen. Sterker: het heeft z'n rivalen op bepaalde militaire domeinen al voorbijgestreefd. Dat stelt het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, in een rapport. De afgelopen jaren boekte Peking een enorme vooruitgang op militair vlak, mede dankzij nationale wetten die buitenlandse partners dwingen om technische geheimen prijs te geven in ruil voor toegang tot de enorme Chinese markt. Op vlak van middellangeafstandsraketten, hypersonische wapens en scheepsontwerpen is het land inmiddels de wereldwijde nummer één. Dankzij z'n overmacht in de lucht, op zee, in de ruimte en qua cybertechnologie is China in staat om z'n wil op te leggen in de regio, luidt het nog. Onlangs stelde de grootmacht nog dat ze niet zal aarzelen om geweld te gebruiken als Taiwan de onafhankelijkheid zou uitroepen of als er een externe interventie komt van de VS.

