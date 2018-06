Pensioen 09 juni 2018

00u00 0

Ik ben 57 en kreeg eerder deze week (ongevraagd) via My Pension een berekening en datum waarop ik ten vroegste met pensioen kan gaan. Ik begon te werken op zijn 15de en ben tot op vandaag hersteller van heftrucks, hoogtewerkers en verreikers. Volgens My pension kan ik na 45 jaar dienst genieten van een volwaardig pensioen vanaf 1 februari 2021. De raming van mijn netto pensioen voor deze vroegst mogelijke pensioendatum bedraagt 1.462,64 euro per maand. Als ik verder werk tot de wettelijke pensioenleeftijd van 66 jaar, wordt het bedrag dat ik vanaf 1 februari 2027 zou krijgen 1.595,09 euro maand. Een verschil van 132,45 euro per maand. Ik betaal maandelijks ongeveer 1.500 euro belastingen op mijn loon.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN