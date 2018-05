Pensioenval 09 mei 2018

Mijn moeder ontving het voorstel van vereenvoudigde aangifte voor inkomsten 2017, aanslagjaar 2018. Haar totaal brutopensioen ligt ruim onder het niveau van belastingschijf 3 (21.190,00 euro). In 2017 ontving zij bruto welgeteld 333,14 euro meer pensioen dan in 2016. Nu moet zij volgens het voorstel 337,63 euro meer belastingen betalen. Het leven is met andere woorden duurder geworden en mijn moeder houdt 4,49 euro minder over om in haar levensonderhoud te voorzien. Bij het contactcenter van Financiën krijg je als uitleg: "Ja, mijnheer, dat is de gekende pensioenval en die is nog niet opgelost." Natuurlijk is die nog niet opgelost, je zou als overheid gek moeten zijn om een voordeel van meer dan 300 euro van alle lage inkomens te laten ontglippen. Toch liever de sukkelaars belasten dan je superrijke vrienden iets in de weg te leggen.

Naam bekend

