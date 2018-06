Pensioensparen: hoger bedrag slaat niet aan 12 juni 2018

00u00 0

Sinds begin april kunnen mensen die aan pensioensparen doen, kiezen of ze jaarlijks 960 euro of het nieuwe, hogere bedrag van 1.230 euro sparen. Maar dat laatste blijkt weinig succes te hebben. Volgens Axa Bank heeft voorlopig slechts 12% van haar klanten die aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds, gekozen voor het hogere bedrag. Bij de jongeren (18-35 jarigen) is dat amper 8%, bij de 55-plussers 19%. Bij de 35 tot 55-jarigen schommelt dat percentage rond de 13% à 14%. Ook bij Belfius blijken de meeste pensioenspaarders te kiezen voor het oude systeem. Dat heeft vooral te maken met de fiscaliteit. Bij het bedrag van 960 euro krijgt de spaarder 30% terug via een belastingvermindering, bij het nieuwe systeem is dat slechts 25%. Volgens Dirk Coveliers, fiscaal advocaat bij kantoor Tiberghien, is het hogere pensioenbedrag slechts voordelig voor wie jaarlijks minimaal 1.152 euro stort, en indien de spaarder jonger is dan 40 jaar en een rendement van 6% verwacht. Ook voor spaarders na hun 60ste verjaardag is het systeem interessant omdat dan geen eindbelasting meer moet betaald worden op de stortingen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN