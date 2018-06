Pensioenloterij onze opinie 14 juni 2018

Hoe ernstig kan je de zelfverklaarde hervormingsregering-Michel nog nemen als ze mensen op 56 jaar met brugpensioen blijft sturen? Want dat ís het in de praktijk: een vorm van prematuur pensioen, van nooit meer werken voor iets minder loon, ook al is dat brugpensioen intussen omgedoopt tot SWT, stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Hoe serieus nog moet je een regering nemen die verzekert dat ze na alle jobs-jobs-jobs die ze zogezegd eigenhandig gecreëerd heeft nu ook alle vacatures-vacatures-vacatures consequent gaat invullen? Hoe dan? Door al wie 56 is en bij één bedrijf overbodig is geworden meteen af te schrijven voor een arbeidsmarkt die smeekt om personeel? Foei-foei-foei.

