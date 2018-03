Pensioenleeftijd naar 67? Leger en spoor krijgen uitstel tot 2039 Astrid Roelandt en Roel Wauters

15 maart 2018

05u00 0 De Krant Moet de pensioenleeftijd voor treinpersoneel en militairen pas tegen 2039 fors omhoog? Zo staat het in het plan van minister Bacquelaine, maar het is moeilijk te verantwoorden, vindt de Inspectie Financiën.

In 2030 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Maar voor militairen en treinbegeleiders en -bestuurders zal de pensioenleeftijd pas tegen 2039 fors opgetrokken worden. Althans: dat staat in het voorstel van minister van Pensioenen Bacquelaine (MR), die voor hen een overgangsperiode van 20 jaar voorziet. Maar de Inspectie Financiën toont zich in een advies dat uw krant kon inkijken erg kritisch. De overgangsperiode voor de andere ambtenaren is veel korter en een grote uitzondering maken voor trein-en militair personeel dreigt het gelijkheidsbeginsel te schenden, klinkt het. Ook binnen de regering wordt de kwestie nog uitgevochten. Volgens N-VA is een overgangsperiode van 20 jaar inderdaad nodig bij defensie - waar de partij de minister levert - maar niet voor het treinpersoneel. Daar staat de MR echter op een zeer geleidelijke overgang, want minister van Mobiliteit Bellot (MR) vreest voor stakingen.

Militairen kunnen vandaag op hun 55ste met pensioen, het zogenaamde 'rijdend personeel' bij de NMBS op 56. In het plan van Bacquelaine zou de pensioenleeftijd elk jaar met een half jaar worden opgetrokken. Pensioenspecialiste Ria Janvier (UAntwerpen) begrijpt die redenering. "Om het verschil te overbruggen tussen een pensioenleeftijd van 55 en één van 67, heb je tijd nodig. Je sloopt een heilig huisje nooit in één keer." Al zullen de militairen en het treinpersoneel in de praktijk allicht nooit tot 67 werken: zij komen allicht op de lijst met zware beroepen, waardoor ze vroeger kunnen afzwaaien.

