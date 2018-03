Pensioenfactuur ontspoort ... doordat we langer werken DDW en IVDE

20 maart 2018

05u00 0 De Krant Hoe kan het dat de pensioenfactuur in enkele maanden tijd met 440 miljoen ontspoort? Die vraag leeft binnen de regering nu de begrotingscontrole is aangevat. De verklaring verrast.

Sinds het zomerakkoord is het begrotingstekort met 1,4 miljard toegenomen. Over hoeveel procent van dat gat wordt gedicht met nieuwe maatregelen, zijn de onderhandelingen volop bezig. De meningen lopen uiteen. Bij Open Vld gaan ze voor de volle som, maar dat zeggen de liberalen altijd. Bij CD&V hopen ze dat de operatie zo snel mogelijk achter de rug is. En bij N-VA zijn ze opmerkelijk pragmatisch. De partij wil nog besparen op de uitgaven, maar heeft zich merkbaar neergelegd bij een buis op het vak begroting. In de wandelgangen wordt gesproken van een 'technische begrotingscontrole', waarbij er mogelijk maar voor enkele honderden miljoenen aan nieuwe besparingen wordt gezocht.

Daarvoor wordt in de richting van Daniel Bacquelaine (MR) gekeken, nu is gebleken dat de pensioenuitgaven met 440 miljoen zijn ontspoord. Iets minder dan de helft daarvan is logisch te verklaren: door een snellere indexering en een verhoging van de minima. Maar over het resterende bedrag van 265 miljoen is sprake van een misrekening door de pensioenadministratie. Het werpt binnen de regering de vraag op hoe dat mogelijk is. Bacquelaine nuanceert. "Eigenlijk is dit geen negatief verhaal. We stellen onder andere vast dat het gemiddelde pensioenbedrag toeneemt, doordat mensen als gevolg van ons regeringsbeleid langer aan de slag blijven", aldus zijn woordvoerder.

Maggie De Block (Open Vld) grijpt de ontsporing aan om te benadrukken dat er deze keer niet in háár richting gekeken moet worden voor besparingen. "Op Volksgezondheid zitten we on track", aldus de minister, die ook vindt dat haar opvolger op Asiel en Migratie - Theo Francken (N-VA) - beter eerst zelf bespaart voor hij 100 miljoen euro extra uitgaven eist. (DDW/IVDE)