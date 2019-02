Penris trekt zich terug uit politiek na gescheld in Kamer 23 februari 2019

00u00 0

Jan Penris, Kamerlid voor Vlaams Belang, trekt zich tijdelijk terug uit de politiek nadat hij zijn Open Vld-collega Carina Van Cauter tot tweemaal toe een "trut" noemde. "De uithaal kadert in een groter probleem waarmee mijn goede vriend Jan Penris nu al jaren kampt en dat is een alcoholverslaving", zegt Filip Dewinter, die Penris al 35 jaar kent. "Als er één ding goed is aan wat er gisteren gebeurd is, dan is het wel dat we eindelijk actie gaan ondernemen. Jan zal zich tijdelijk terugtrekken uit de politiek om in behandeling te gaan." Al is tijdelijk relatief: Penris staat in mei niet meer op een verkiesbare plaats.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN