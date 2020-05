Exclusief voor abonnees Penninckx zet stap terug bij FNG, maar niet bij Malinwa 05 mei 2020

Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, heeft zijn mandaat als CEO van modebedrijf FNG neergelegd. Het bedrijf heeft het financieel moeilijk door de coronacrisis, maar Penninckx zet een stap terug wegens medische redenen, waarover de club verder niet wenste te communiceren. Hij blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur van Malinwa. "KV Mechelen moet zich geen zorgen maken. De continuïteit van de club is verzekerd", benadrukt algemeen directeur Frank Lagast. "FNG en Malinwa staan ook volledig los van elkaar. Het directiecomité blijft zich over de dagelijkse werking van de club ontfermen en zal nu ook de Raad van Bestuur leiden. Voor KV verandert er in se dus niets. We willen Dieter wel veel beterschap toewensen." (ABD)

