Penninckx (KVM): "Aanvaarden sancties niet, maar nu even laten rusten"

KV Mechelen beraadt zich over volgende stappen na de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). "We leggen ons neer bij de beslissing van de UEFA om KVM te bannen uit Europees voetbal. Maar dat wil niet zeggen dat we de uitspraak van het BAS, dat we schuldig zijn aan matchfixing, zullen aanvaarden", vertelt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. "We gaan de zaak nu even laten rusten. Als club willen we deze bladzijde omdraaien en met een gerust gemoed aan de nieuwe competitie beginnen. Het afgelopen jaar zal niet vergeten worden. Er zijn lessen uit te trekken." Nu Malinwa en vier (ex-)bestuurders schuldig zijn bevonden aan wedstrijdvervalsing, zou de licentie voor het seizoen 2020-2021 in gevaar komen, want volgens het bondsreglement mag een 'juridische entiteit verbonden aan de club' niet veroordeeld zijn voor matchfixing. "Kijk, de licentie voor dit seizoen komt niet in gevaar. Voor 2020-2021 zullen wij ons dossier opnieuw indienen zoals altijd. Wij zien geen problemen", besluit Penninckx. (ABD)

