Penneteau out tot play-offs 17 februari 2018

Geen Waalse topper voor Penneteau. De doelman liep op training een meniscusletsel op en wordt maandag in Antwerpen geopereerd. In het beste geval is hij opnieuw inzetbaar voor de start van de play-offs. Mandanda vervangt hem. Derde doelman Baume is op de sukkel is met een achillespees. Geraakt hij niet speelklaar, dan rest Mazzu als tweede doelman de keuze tussen neofieten Imbrechts (16) en Bochicchio (19). Ilaimaharitra (enkel/scheenbeen) en Senedo (heup) zijn eveneens out. Grange komt terug uit blessure. (AR)

