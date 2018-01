Pendelfonds voortaan voor alle bedrijven 00u00 0

Voortaan kunnen bedrijven in heel Vlaanderen een dossier indienen bij het Vlaams Pendelfonds. Dat fonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer. Vorig jaar kwamen alleen bedrijven en organisaties uit steden en gemeenten in een filegevoelig gebied in aanmerking. "Onze vorige oproep heeft heel wat reacties losgeweekt. Daarom hebben we de verdeling herbekeken. De filegevoeligheid van de regio speelt nog een rol, maar bedrijven maken nu ook kans als hun project bedrijfsoverschrijdend is en het gebruik van fietssnelwegen stimuleert", zegt Hans Zegers, mobiliteitsdeskundige op het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Bedrijven krijgen tot en met 29 januari de kans om hun dossier in te dienen. Het budget bedraagt nu 3,2 miljoen euro. (AVH)

