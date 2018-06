Pendel je langer? Da's wellicht je verdiende loon 06 juni 2018

Gemiddeld spenderen we bijna één uur per dag aan woon-werkverkeer. Dat blijkt uit het recentste Salariskompas van Vacature.com. Opmerkelijk: de pendeltijd is doorgaans recht evenredig met het loon. In de klein- en groothandel ben je gemiddeld het minst lang onderweg (47 minuten), maar je salaris is er ook het laagst (2.916 euro bruto). Anderzijds spenderen ICT'ers het langst in de auto of op het openbaar vervoer (72 minuten), maar ze verdienen een pak meer (3.506 euro). Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo kan je in de chemie en de farma rekenen op het hoogste loon (4.436 euro), terwijl de pendeltijd er amper boven het gemiddelde ligt (62 minuten). De auto blijft het favoriete vervoermiddel voor 64%. Iets meer dan de helft van de 2.000 Belgen die werden bevraagd, zegt niet op het werk te geraken zonder wagen. Niet dat de rit altijd vlot verloopt: bijna 6 op de 10 staan enkele dagen per week in de file.

HLN