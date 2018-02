Penaltyspook is terug op Anderlecht 05 februari 2018

00u00 0

Even weggeweest maar sinds gisteren weer helemaal terug: het penaltytrauma van Anderlecht. Voor de tweede keer in twee weken tijd was het een nieuwkomer die zijn verantwoordelijkheid nam/moest nemen. Tegen Waasland-Beveren miste Kenny Saief vanop de stip. Gisteren was het de beurt aan Ryota Morioka. De Japanner speelde zijn eerste match voor paars-wit en stond meteen als eerste strafschopnemer aangeduid. Hij trapte naast. Voor de statistieken: het was de eerste van de 62 penalty's die er dit seizoen in de Jupiler Pro League zijn getrapt, die niét binnen het kader was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN